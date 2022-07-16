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الصدر يصدر بيانا بـ13 نقطة ويوجه أنصاره لـ"التصدي لأي احتلال"

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الصدر يصدر بيانا بـ13 نقطة ويوجه أنصاره لـ
Gettyimages.ru
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أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بيانا صحفيا تضمن 13 نقطة، وجه فيه أنصاره لـ"التصدي لأي احتلال".

ودعا الصدر "للوقوف ضد الإرهاب وحزب البعث في حال عودة ظهورهم في البلاد" وحذر من "التطبيع بين العراق وإسرائيل".

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ووجه أنصاره إلى "الوقوف ضد الفساد بإسلوب مركزي لا بتصرفات شخصية، والاستعداد للتضحية ضد أي احتلال، وأن يكونوا سدا منيعا ضد التطبيع الذي يقترب شيئا فشيئا".


وطالب بـ"وقف العنف ضد الأقليات والأعراق والطوائف، والعمل على تقريب وجهات النظر، وعدم التغافل عن خطر الإرهاب والبعث المجرم والاستعداد للوقوف ضدهم إذا ما فكروا بتدنيس العراق".

المصدر: RT

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