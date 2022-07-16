أمير قطر: لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت (فيديو)

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بقمة جدة يوم السبت، إن التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس وحصارها لغزة.

وأكد أمير قطر أنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها.

وصرح الشيخ تميم بأن الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها.

وأوضح أنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات.

وتابع قائلا: "كما أن لإسرائيل رأي عام.. فإننا لدينا أيضا رأينا العام".

وأضاف خلال كلمته أمام القمة "نتطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي عبر بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس وفرض الحصار على غزة.

وأكد الشيخ تميم أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، موضحا أن احتكام أطراف النزاعات إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يجنب الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون وإيجاد حلول للقضايا العالمية.

وأكد كذلك أن للولايات المتحدة دورا محوريا في الخليج والشرق الأوسط، مبينا أن الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره.

وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد أمير قطر حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية، مؤكدا موقف بلاده الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي.

وذكر الشيخ تميم أن الدوحة لن تدخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.

المصدر: وسائل إعلام قطرية