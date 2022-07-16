الرئيس الموريتاني يصدر عفوا عن ثمانية مدانين بقضايا إرهاب

أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عفوا عن ثمانية مدانين في قضايا إرهاب، حسب "الوكالة الموريتانية للأنباء".

ولم يتضمن نص مرسوم العفو الذي أوردته الوكالة هويات المدانين الثمانية ولا مدة حبسهم وأوردت الوكالة الموريتانية نقلا عن بيان للرئاسة أن "لجنة من كبار العلماء" تحققت من "توبة" المدانين و"مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف".

وأكد مصدر أمني أبلغ السبت وكالة فرانس برس، بأن السجناء الذين منحهم الرئيس العفو بينهم ستة موريتانيين، وسوري، حسن نجار، المتهم بالترويج للعنف الجهادي.

وقال الخبير الموريتاني في شؤون الإرهاب في منطقة الساحل، إسلام ولد صالحي، في تصريح لفرانس برس أن "أيا من أفراد المجموعة المعفى عنهم لم يشارك بشكل مباشر في عمليات جهادية".

وأكد الخبير إن السجناء مدانون بـ"الانتماء إلى مجموعة جهادية أو الترويج للجهاد، وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر إلى موريتانيا في العام 2010".

وأوضح الخبير أن التقي ولد يوسف "كان قد شارك، من خلال تقديم الدعم اللوجستي، في عملية كان يفترض ان تستهدف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط عام 2007 قبل أن يفر إلى مالي ومن ثم إلى النيجر حيث تم توقيفه".

المصدر: أ ف ب