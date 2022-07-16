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وزير الخارجية السعودي لـRT: نؤمن بقوة في منظومة العمل الدولية والعمل المتعدد

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وزير الخارجية السعودي لـRT: نؤمن بقوة في منظومة العمل الدولية والعمل المتعدد
RT
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ردا على سؤال مراسل RT في قمة جدة، أن الرياض تؤمن بقوة بمنظومة العمل الدولية القائمة، والعمل المتعدد.

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وأضاف أن الرياض تدعم استمرار التوجه لحل كافة النزاعات والخلافات عبر المنظومة القائمة.

وورد في سؤال مراسل RT: "هل أن تصريح ولي العهد السعودي اعتراف أو تأييد ضمني لما هو مطروح دوليا خاصة روسيا وصينيا، بإنهاء عالم أحادي القطب وإقامة عالم متعدد الأقطاب؟".

وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل فرحان آل سعود يوم السبت مؤتمرا صحفيا بعد قمة جدة للأمن والتنمية وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.

المصدر: RT

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