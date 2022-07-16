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بيدرسن: عقد اجتماعات لجنة سوريا في جنيف أمر مستحيل

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بيدرسن: عقد اجتماعات لجنة سوريا في جنيف أمر مستحيل
Gettyimages.ru
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قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن.

وأضاف المبعوث الأممي، في تصريح تم توزيعه اليوم السبت: "يأسف السيد غير بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم،  وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022".

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وشدد بيدرسن، على أهمية أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من "الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم".

المصدر: نوفوستي

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