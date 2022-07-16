"سانا": الجيش الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

قالت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت، صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة السورية باتجاه الأراضي العراقية".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف منطقة رميلان الغنية بالنفط في أقصى شمال شرق سوريا، أنها "توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال".

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وذكرت "سانا"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في السابع من الشهر الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية، من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة".

المصصدر: سانا