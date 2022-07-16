 
مباشر

مسؤول: بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

مسؤول: بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfha

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن مساعدة بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما أكد مسؤول أمريكي اليوم السبت.

إقرأ المزيد
ساليفان: بايدن سيعقد في إسرائيل قمة رباعية مع الهند والإمارات حول الأمن الغذائي
ساليفان: بايدن سيعقد في إسرائيل قمة رباعية مع الهند والإمارات حول الأمن الغذائي

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن "الرئيس سيعلن اليوم عن تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار من مساعدات للأمن الغذائي في المدى القريب إلى البعيد، لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وجاءت تصريحات المسؤول في جدة السعودية حيث يختتم بايدن جولته الإقليمية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا