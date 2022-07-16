مسؤول: بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
AP
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن مساعدة بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما أكد مسؤول أمريكي اليوم السبت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن "الرئيس سيعلن اليوم عن تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار من مساعدات للأمن الغذائي في المدى القريب إلى البعيد، لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وجاءت تصريحات المسؤول في جدة السعودية حيث يختتم بايدن جولته الإقليمية.
المصدر: أ ف ب