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تغريدات "حوثية" تزامنا مع زيارة بايدن إلى السعودية

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تغريدات
AP Hani Mohammed
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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تزامنا مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية، تحدثت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن استقرار المنطقة والوضع في اليمن.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام: "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".

وتابع: "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".

وأضاف: أي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي لا قيمة لها".

هذا وكتب القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في "تويتر": "لن نقبل باستمرار إجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه وعلى الأعداء الذين يعقدون قمة في السعودية إيقاف العدوان والحصار والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم".

وأكمل: "وأي خيار آخر لن يجنون من ورائه سوى الوبال ولعنة التاريخ الدائمة".

وأمس الجمعة، وصل الرئيس الأمريكي إلى السعودية، حيث التقى بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

هذا وسيشارك بايدن اليوم السبت في قمة خليجية أمريكية بمشاركة مصر والأردن والعراق.

المصدر: RT

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