تغريدات "حوثية" تزامنا مع زيارة بايدن إلى السعودية

تزامنا مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية، تحدثت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن استقرار المنطقة والوضع في اليمن.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام: "لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن".

وتابع: "إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان، وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها".

وأضاف: أي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي لا قيمة لها".

لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن، ثم إن السلام في اليمن لا يتم إلا بوقف شامل للعدوان وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار، والإفراج عن الأسرى، وصولا إلى معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها وأي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي لا قيمة لها. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 15, 2022

هذا وكتب القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في "تويتر": "لن نقبل باستمرار إجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه وعلى الأعداء الذين يعقدون قمة في السعودية إيقاف العدوان والحصار والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم".

وأكمل: "وأي خيار آخر لن يجنون من ورائه سوى الوبال ولعنة التاريخ الدائمة".

لن نقبل باستمرار اجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

وعلى الاعداء الذين يعقدون قمة في السعودية ايقاف العدوان والحصار والارهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم واي خيار اخر لن يجنون من ورائها سوى الوبال ولعنة التاريخ الدائمة pic.twitter.com/s6e72T8qEw — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 15, 2022

وأمس الجمعة، وصل الرئيس الأمريكي إلى السعودية، حيث التقى بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

هذا وسيشارك بايدن اليوم السبت في قمة خليجية أمريكية بمشاركة مصر والأردن والعراق.

المصدر: RT