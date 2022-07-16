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إعلام عبري يكشف عن دولة عربية سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

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إعلام عبري يكشف عن دولة عربية سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
AP Tsafrir Abayov
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي
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كشفت قناة "i24NEWS" العبرية، نقلا عن مصادر، عن الدولة العربية التي سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأسبوع المقبل.

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وأفادت "i24NEWS" نقلا عن مصادر بأن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام".

وقالت المصادر لـ"I24": "لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك".

وتابعت: "قد تكون سلطنة عمان أو السعودية أو الصومال هي التالية على قائمة التطبيع".

المصدر: "I24"

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