نائب مصري يعلق على "صفعتين قويتين" تلقاهما بايدن في يوم واحد

غرد النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، معتبرا أنه "تلقى صفعتين في يوم واحد من السعودية والإمارات".

وقال بكري أن ذلك حدث عندما فوجىء بايدن بأن "خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكونا مجتمعين أو أحدهما في استقباله، وكان أمير مكة هو الذي استقبله في مطار جدة... مسكين بايدين كثيرا ما توعد أنه لن يستقبل الأمير محمد، وتطاول".

وأضاف أن "بايدن قبل ذلك قال إن السعوديه دولة منبوذة وأنه لن يعطيها شيكا على بياض، والآن جاء يتسول زيادة النفط ويتوعد إسرائيل بأنه سيدمجها ويمكنها ويقلوظها ويعشقها في المنطقة، هذه الصفعة الثانية في يوم واحد، فبعد تصريح أنور قرقاش مستشار الشيخ محمد بن زايد بأن بلاده لن تشارك ‏في أي محور ضد إيران، صحيح أن ركبك سابت يا أخ بايدن، لكن هذا قدرك ونصيبك، إذا أردت معاملة جيدة عليك أن تراجع مواقفك وأن تبدي الأسف والندم 24 مرة علي تطاولك على المملكة ورجالاتها، ساعتها حنشوف حيقبلوا ولا…!!!!".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT