"حماس" تعرب عن أسفها لفتح السعودية أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن بالغ أسفها لإعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه، في تصريح صحفي، إن "الخطوة السعودية جاءت مع ما يسمى (إعلان القدس) الذي تم يوم أمس، حيث تبدو هذه الخطوة وكأنها مكافأة للاحتلال".

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وشدد على أن حماس "تجدد رفضها لكل أشكال التطبيع والتواصل مع عدو الأمة، الذي يمارس أبشع جرائم التهويد والاستيطان، وينتهك حرمة النفس والمقدسات، وفي مقدّمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".



المصدر: وكالة شهاب