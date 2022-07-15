خبير يوضح الأضرار البيئية الفادحة للملء الثالث لسد النهضة 

قال الخبير المائي المصري عباس شراقي في حديث لـRT إن أضرار التخزين الثالث في سد النهضة متعددة وفادحة.

وأكد أن "زيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (إجمالي 75 مليون طن) والمياه والطمي على الأرض المتشققة، يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقى العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في إفريقيا".

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ومن مخاطر الملء الثالث لسد النهضة، بحسب شراقي، تحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه، وهو ما يؤدي لإحداث تغير في التنوع البيولوجي للمنطقة، بالإضافة إلى غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنغنيز في المياه".

وختم بالقول إن "هناك تغيرا محليا في المناخ لإقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT