الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية فجر السبت.

وأكد الجيش اعتراض صاروخ واحد بواسطة نظام "القبة الحديدية"، بينما سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بأي ضرر.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة عسقلان بجنوب إسرائيل مع إطلاق الصاروخين.

وأكد المسؤولون الطبيون في "نجمة داوود الحمراء" عدم وقوع أي إصابات جسدية بين السكان. وتم تقديم المساعدة الطبية لشخصين أصيبا بصدمة نفسية جراء الحادث.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلي إلى أن عملية إطلاق الصاروخين تمت بعد ساعات من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته للمنطقة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية