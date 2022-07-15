النهضة: استهداف الغنوشي في حريته استهداف للحركة

اعتبر مجلس شورى "حركة النهضة" في تونس أن استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها، وللتجربة الديمقراطية في تونس.

واعتبر مجلس شورى النهضة أن "استهداف الغنوشي في حريته هو محاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 يوليو 2022، محملا مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك".

وأكد البيان موقف حركة النهضة الرافض لكل "مسار الانقلاب وما ينتج عنه"، مشيرا إلى أن النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عمل باطل ناتج عن "انقلاب" على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها.

كما اعتبر شورى النهضة أن "الاستفتاء المعلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على "دستور الانقلاب" الذي حصر كل السلط بيد الرئيس وأسس لحكم فردي مطلق وهمش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزم المحكمة الدستورية ووفر للرئيس كل أدوات التفرد والسيطرة على مختلف السلطات".

كما ندد بـ"استهداف السلطة القضائية المتواصل الذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم إلى موظفين يتلقون التعليمات".

ونبه مجلس شورى النهضة إلى "خطورة تجاهل الحكومة الأزمة الصحية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كورونا والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطني للتخفيف من وطأتها"، مؤكدا أن "سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد إلا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى" محملة الحكومة مسؤولية نتائج أزمة كورونا الكارثية على المجتمع، وفق نص البيان.

المصدر: وسائل إعلام تونسية