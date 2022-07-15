العاهل السعودي يستعرض مع الرئيس الأمريكي تعزيز العلاقات التاريخية (صور + فيديو)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات التاريخية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات.

وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

المصدر: وسائل إعلام سعودية