العاهل السعودي يستعرض مع الرئيس الأمريكي تعزيز العلاقات التاريخية (صور + فيديو)
التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات التاريخية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات.
وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
#صور_واس | لقطات من لقاء #خادم_الحرمين_الشريفين، بحضور سمو #ولي_العهد ، برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقصر السلام في #جدة.#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واسpic.twitter.com/08epLuOt9q— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
#خادم_الحرمين_الشريفين يلتقي فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقصر السلام في #جدة.#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واسpic.twitter.com/GW2hOx6Yi9— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
#فيديو_واس | جانب من لقاء #خادم_الحرمين_الشريفين بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو #ولي_العهد، بقصر السلام في #جدة.https://t.co/AFLFN322Rg#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واسpic.twitter.com/hUaC2WEwrx— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
المصدر: وسائل إعلام سعودية