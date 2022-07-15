ليبيا.. الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية (فيديو)

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المكلف من حكومة الوحدة في ليبيا فرحات بن قدارة، عن رفع حالة القوة القاهرة وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال إنه أعطى تعليماته بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة، حسب كلمته في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي "أجوكو" بمدينة بنغازي، يوم الجمعة، بعد اجتماعه مع حكماء وأعيان الهلال النفطي.

وأضاف "تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية"، متعهدا بالتزام المجلس بأنظمة الحوكمة والشفافية والإفصاح، بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.

وتابع: "ستعمل المؤسسة بكل جهد، وبالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز، على الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب الآجال، والعمل على زيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، وستعمل على زيادة الغاز المغذي لمحطات الكهرباء".

واختتم قائلا: "كما ستعالج أوضاع العاملين في الشركات النفطية ممن لا يتقاضون مرتباتهم بحد أقصى نهاية سبتمبر، وتنفيذ قرار حكومة الوحدة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع بداية من أغسطس المقبل، ودعم وتوسيع خطة التدريب الشامل للكوادر الوطنية، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي لجميع العاملين في جميع الشركات الوطنية والذي تعثر بسبب أسباب مالية وإدارية".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية