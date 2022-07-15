القيادة العامة للجيش الليبي تداهم 4 مزارع ماريجوانا في سبها

أعلنت قوات القيادة العامة للجيش الليبي مداهمة أربع مزارع ماريجوانا في مدينة سبها.

وذكرت الكتيبة العاشرة التابعة للقيادة العامة أنها "داهمت 4 مزارع بها مخدر الحشيش (ماريجوانا) بكميات كبيرة".

ونشرت القيادة العامة للجيش الليبي مشاهد مرئية لمداهمة رجال الكتيبة العاشرة مشاة لأكبر مزارع زراعة مخذر نوع ماريجوانا في ضواحي مدينة سبها منوهة إلى أنه سيتم إحالة الجناة إلى جهات الإختصاص.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر RT