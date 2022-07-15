ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام بجدة (صور + فيديو)
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة.
وينهي اللقاء مقاطعة الرئاسة الأمريكية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.
📷#صور | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة استقباله الرئيس الأمريكي جو #بايدن في قصر السلام بـ #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/wAqAiG7mMI— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
🎥#فيديو | استقبال #ولي_العهد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف #بايدن بقصر السلام في #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/TT56qI0v6a— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
🎥#فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة استقباله الرئيس الأمريكي جو #بايدن في قصر السلام بـ #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/DesuyWOGQY— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".
وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.
ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعا مع بايدن بعد لقائه بالملك سلمان.
📷#صور | أمير مكة الأمير #خالد_الفيصل والأميرة ريما بنت بندر في مقدمة مستقبلي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف #بايدن لحظة وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/p3Q2KOfrRf— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
المصدر: RT + وكالات