ما حقيقة انقطاع المياه عن كل لبنان بعد شهرين؟

ثار جدل في الشارع اللبناني بعد تصريحات المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، عن تنبئه بانقطاع المياه عن كل لبنان بعد شهرين.

وتعقيبا على هذا الجدل قال مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية من بيروت، الدكتور نديم فرج الله، خلال لقائه ببرنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل:

"لن تنقطع المياه بعد شهرين مثلما قال مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لكن عندنا أزمة مياة صعبة جدا بسبب الواقع الاقتصادي الموجود بلبنان حاليا وبسبب الضيقة المالية التي تعاني منها مؤسسات المياه لكن هناك مناطق كثيرة في لبنان تعتمد على المياة من محطات ضخ والكهرباء بتنقطع عنها فتسبب أزمة".

وأضاف فرج أن "سبب تصريحات مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان هو من أجل الضغط على سفراء الدول المانحة للبنان".

فيما رأى الأكاديمي والباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي الدكتور محمد موسى أن المازوت والكهرباء هي سبب الأزمة، قائلا:

"خلال 16 يوما غابت الكهرباء عن بيروت وبالتالي غابت عن محطات الضخ لذلك انقطعت المياه، العلاقة بين المياه والكهرباء هي علاقة عضوية مشتركة لذلك غياب الكهرباء يعني غياب المياه والسبب في غياب الكهرباء هو المازوت الذي ارتفع سعره كثيرا في لبنان".