وليد جنبلاط: الكهرباء الأردنية لن تصل بيروت في هذه الظروف

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إن الكهرباء الأردنية والغاز المصري لن يصلا إلى بيروت في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

وكتب جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الأردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى، فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولاً إلى نفاده والدخول في المجهول؟".

وفي نفس السياق وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاذه والدخول في المجهول #لبنانpic.twitter.com/bEbXacdN8a — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022

وسأل: "لماذا لا تضاف الى محطة الزوق ومحطة الجية مولدات إضافية بقدرة 500 ميغاوات في كل محطة تفاديا لبناء محطات جديدة واختيار مواقع جديدة"، مبينا أن "معملي الجية والزوق تتمتعان بالبنى التحتية الكافية مع تطويرها وكلا المحطتين كانتا اساس لكهرباء لبنان طوال عقود".

واستكمالا في ملف الكهرباء لماذا لا تضاف الى محطة الزوق ومحطة الجية مولدات اضافية بقدرة ٥٠٠ ميغاوات في كل محطة تفاديا لبناء محطات جديدة واختيار مواقع جديدة .كلا الجيه والزوق تتمتعان بالبنى التحتية الكافية مع تطويرها وكلا المحطتين كانتا اساس لكهرباء لبنان طوال عقود #لبنانpic.twitter.com/6ArphAwrEm — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022

ويشار إلى أن الاتفاقية تضمنت تزويد لبنان بكمية من الطاقة الكهربائية قدرها 150 ميغا واط منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، ثم 250 ميغا واط منذ الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل، وتضمنت أيضا قضايا فنية أخرى تتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته، وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى.

المصدر: RT