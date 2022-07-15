الصفدي: نريد علاقات صحية مع إيران والحالة على الحدود السورية "غير صحية"

تطرق وزير الخارجية الأردني في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار إلى العلاقات مع إيران والوضع في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن بلاده والدول العربية الأخرى تريد علاقات "صحية" مع طهران.

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وقال أيمن الصفدي بهذا الشأن: "الأردن وكل الدول العربية تؤكد أنها تريد علاقات صحية مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار، والحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة أي توترات موجودة"، مشيرا إلى أن المنطقة فيها "ما يكفيها من الأزمات ولا نحتاج للمزيد من التوتر، ولا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعاً مع إيران".

وبالنسبة للوضع في سوريا، فقد رأى رئيس الدبلوماسية الأردنية أن الحال على الحدود مع سوريا "غير صحية"، لافتا إلى وجود "عمليات تهريب ممنهجة للمخدرات، وهنالك حاجة إلى مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري".

ومضي الصفدي في هذا السياق قائلا "وبالتالي نحن نقوم بما يجب أن نقوم به وهو حماية مصالحنا وحماية حدودنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تقوم بهذا الدور ونحن سياسياً نتواصل مع الجميع من أجل حل أي إشكاليات".

كما أكد وزير الخارجية الأردني أن "استقرار الجنوب السوري هو مصلحة وطنية أردنية ونريد أن يستقر الجنوب ومن أجل ذلك نحاول أن نتعامل مع كل أسباب عدم الاستقرار في الجنوب والتي تنعكس علينا في المملكة".

المصدر: عمون