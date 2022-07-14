سوريا.. أربع شقيقات توائم يحققن النجاح في يوم واحد (صورة)

شهدت نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا حالة فريدة من نوعها هذا العام، حيث نجحت 4 شقيقات توائم في فروع التعليم الثانوي العلمي والأدبي والتجاري والنسوي.

وعبرت الشقيقات الأربع في حديث لـ"سبوتنيك" عن سعادتهن بتحقيق هذا النجاح، وعبرن عن تقديرهن لمساعدة الأهل ودعمهم لهن خلال الدراسة والتحضير للامتحانات.

وقالت الطالبة عدوية عمار: "نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، وحصلت على مجموع 230 درجة من أصل 240 درجة، وسأتقدم إلى الامتحان التكميلي لمادتين لتحسين المجموع، وكانت فرحتي كبيرة في مشاركة أخواتي هذا النجاح، وتفوق فرحتي بنجاحي لوحدي، ونشكر الله على اكتمال الفرحة معا".

وحول أجواء التحضير المشترك للامتحانات مع بقية الأخوات قالت عدوية: "هيأ لنا أبي وأمي كل أشكال الدعم والراحة، ورغم الصعوبات المادية قدما لنا كل ما نحتاجه، كان الجو يسوده الحماس، وكان البيت عبارة عن مدرسة، وجميعنا كنا ندرس كل على حدة، ونشجع بعضنا البعض، نحن نتعامل مع بعضنا البعض كصديقات وكنا نشعر بالقلق على نتائج بعضنا البعض وتمنينا أن ننجح جميعنا وقد تحقق لنا ذلك".

وقالت شقيقتها هبة: "نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة التجارية وحصلت على مجموع 3012 درجة من أصل 4400 درجة، وكنت أتوقع نتيجة أفضل من ذلك، لكني حققت النجاح بعد التعب وأنا سعيدة بذلك".

بدورها قالت الشقيقة الثالثة هيا: "نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للتعليم الفني النسوي وحصلت على مجموع 3160 درجة من أصل 4300 درجة، وأنا سعيدة بهذا المجموع وبهذا النجاح الذي أهديه إلى أهلي".

وقالت الشقيقة الرابعة لور: "حققت النجاح في امتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي بمجموع 193 درجة من أصل 220 درجة، وكنت أتوقع مجموعا أكبر، وسأعوض ذلك قريبا في الامتحان التكميلي".

وتحدث والد الطالبات الأربع، عمار عمار، الذي يعمل موظفا طبوغرافيا في مجلس مدينة طرطوس لـ"سبوتنيك" عن شعوره بنجاح بناته التوائم في يوم واحد فقال: "لقد كان شعورا رائعا بتحقيق هذه النتيجة بعد تعب مضاعف ومشوار طويل.. حاولت كرب أسرة أن أقدم كل التسهيلات والدعم المادي لبناتي ورفع معنوياتهن إلى أعلى درجة، والحمد لله وصلنا لهذه الدرجات بهذا النجاح رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة".

المصدر: "سبوتنيك"