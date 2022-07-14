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المغرب.. حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة (صور + فيديو)

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المغرب.. حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
المغرب.. رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات عنيفة في شمال المملكة
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يحاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب السيطرة على حرائق عنيفة في مناطق حرجية شمالي البلاد، حسب مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.

وأوضح العسالي أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

وأكد موقع "هسبريس" المغربي استمرار جهود رجال الإطفاء والمتطوعين في السيطرة على حرائق إقليم العرائش دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وفي ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وأكدت فرانس برس أن قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها ألسنة اللهب.

وقال العسالي وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.

المصدر: أ ف ب

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