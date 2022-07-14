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مصر.. حبس سائق حافلة انقلبت بترعة كانت تقل حفظة للقرآن

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مصر.. حبس سائق حافلة انقلبت بترعة كانت تقل حفظة للقرآن
مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس سائق حافلة رحلات انقلبت بترعة السلام أثناء رحلة لحفظة القرآن
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أمرت النيابة المصرية بحبس سائق حافلة انقلبت بترعة السلام أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب خطأ بإهماله ورعونته في مقتل أربعة أطفال من حفظة القرآن كانت تقلهم الحافلة.

ومساء الأربعاء تلقت النيابة العامة إخطارا بانقلاب حافلة بترعة السلام، مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال كانوا يستقلونها برفقة 23 آخرين من أقرانهم في رحلة إلى إحدى الحدائق، نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم.

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وصرحت النيابة بدفن المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها ومدى سلامتها واستيفائها شروط السلامة.

المصدر: موقع "المصري اليوم"

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