باحث يعلق لـRT على موت سريري للإخوان المسلمين في مصر بعد انشقاق كبير

قال الكاتب الصحفي المصري أحمد الخطيب، في حديث لـRT، إن "هناك 7 معلومات جديدة عن انقسامات داخل تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، قد تؤدي الى تفككه وموته سريريا".

وأكد الخطيب أن مجموعة محمود حسين "إخوان تركيا" أصدرت بيانا تعلن فيه عزل إبراهيم منير وحلمي الجزار "إخوان لندن" وغيرهم من قيادات التنظيم.

وأضاف: "ذهب القائم بالأعمال مصطفى طلبة للقاء إبراهيم منير لإنهاء المشكلة ووقعت مشاجرة كبيرة بينهما، واستبق منير الأمر بتشكيل مجلس شوري جديد للجماعة والتجهيز لبيان يفصل فيه محمود حسين ومجموعة الستة، مما جعل المجموعة الأخرى ترد ببيان فصل لإبراهيم منير ومجموعته".

وأردف بالقول: "عقب البيان وقع اشتباك بين محمود حسين ومصطفى طلبة، الذي يريد الاستمرار كقائم بأعمال المرشد إلا أن حسين رفض لأنه يريد أن يتولى المنصب".

وأشار إلى اشتباك آخر وقع بين محمود حسين والهارب محمد عبد الوهاب، لأن الأخير يريد أن يتولى منصب في الجماعة بعد عزله من صدارة القيادة.

وشدد على أنه الآن تتصارع القيادات على جسد التنظيم الذى وصفه بالمتعفن فيما يعيش الشباب الهارب أسوأ مرحلة، بسبب الانقسام الداخلي والصراع على النفوذ والأموال والتمويل وأكد الخطيب أن كلا الفريقين المتصارعين يستخدم شباب الجماعة للضغط في الإنحياز علي طرف ضد آخر، خاصة انهم لا يجدون القدر الكافي من المعيشة في ملاذات الهروب.

وختم بالقول: "ظل تنظيم الإخوان طوال عمره علي الإدعاء بأن لديه صرامة تنظيمية منقطعة النظير الا انه انتقل من التماسك الي التفكك ومن الإنقسام الي الموت السريري".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT