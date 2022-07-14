عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز

شدد الرئيس اللبناني العماد ​ميشال عون على أن لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.

وأبلغ الرئيس اللبناني العماد ​ميشال عون​ مستشار النمسا كارل نيهامر، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع النمسا وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما وأنها تقوم على أسس متينة من الصداقة والتعاون، شاكرا المساهمة النمساوية في القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" منذ العام 2011، ومنوها بالعلاقة القائمة بين العسكريين النمساويين وأهالي المنطقة التي ينتشرون فيها.

كما شكر عون المستشار النمساوي على المساعدات التي تقدمها بلاده للبنان لمواجهة أزمته الراهنة ومن بينها مساعدات إنسانية ولقاحات ضد "كوفيد-19".

وعرض الرئيس عون للمستشار نيهامر الأوضاع الراهنة في لبنان، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والوضع في الجنوب خصوصا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ خلال 15 سنة متتالية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية ما يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701.

كما رحب عون بأي دور يمكن أن تلعبه النمسا في إطار النهوض الاقتصادي ولا سيما المساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

المصدر: موقع "النشرة" اللبناني