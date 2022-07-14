مستشار السيسي يحذر المصريين

حذر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، من وجود موجة جديدة من إصابات كورونا يشهدها العالم كله.

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وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى أن أعراض كورونا في الفترة الحالية تشبه أعراضا كثيرة مثل البرد، وهذه هي ميزة إصابات الجهاز التنفسي الفيروسية، لافتا إلى أن هناك متحورا بسيطا من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى بين 85% و90% أعراضه بسيطة جدا وتشبه البرد، ولا تؤثر كثيرا على الجهاز التنفسي السفلي "الرئتين" وتركز على الجهاز التنفسي العلوي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية: "بنسبة 90% الأعراض تكمن في التهاب الزور وبعض الالتهاب في الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضا، وقد يشكو المريض منها 5 أيام".

وأكد تاج الدين على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل زيادة تزايد أعداد الإصابات في الفترة الماضية، لافتا إلى أنّ هناك زيادة في الإصابات بين أفراد الأسر، فلدينا أسر فيها إصابات بين أكثر من شخص، والمطلوب وجود نوع من العزل الجزئي منعا لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع، أو التحرك الخارجي في وسائل النقل أو الأماكن الأخرى، ويجب استخدام الكمامة.

المصدر: الوطن