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مصرع 5 مصريين في الإمارات

أخبار العالم العربي

مصرع 5 مصريين في الإمارات
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لقى 5 مصريين مصرعهم نتيجة تعرضهم لحادث سير بعد اصطدام سيارة يستقلونها بشاحنة على أحد الطرق السريعة بمنطقة رأس الخيمة في الإمارات. 

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وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية وذلك بعد ورود نبأ مصرع الـ5 مواطنين.

وطالب الأهالي وزارتي الخارجية والهجرة بالتدخل لإعادة جثامينهم للدفن في بلدهم، وناشد محمد عبد الغني شادي أحد أهالي مركز بني عبيد، السلطات المصرية بالتدخل لعودة الجثامين.

المصدر: أخبار اليوم

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