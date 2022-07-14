مصدر في الرئاسة الفلسطينية يكشف ما الذي سيطلبه عباس من بايدن

أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من نظيره الأمريكي جو بايدن، إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن عباس سيطلب من بايدن خلال لقائهما المرتقب غدا، "الضغط على إسرائيل للخروج من حالة الجمود السياسي والانتقال إلى إطلاق عملية سياسية ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن عباس سيضع الرئيس الأمريكي "في صورة الأوضاع والتطورات السياسية وحالة التصعيد الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي وأثره على حل الدولتين".

وأشار المصدر أيضا إلى أن عباس "سيجدد مطلبه للرئيس الأمريكي بضرورة رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من لوائح الإرهاب الأمريكية وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وعودة الدعم الأمريكي غير المشروط".

وكان بايدن قال أمس الأربعاء بعد وصوله إلى إسرائيل في أول محطة لجولة شرق أوسطية تشمل أيضا الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، إنه لا يزال يعتقد أن "حل الدولتين هو السبيل الأمثل"، مؤكدا "دعمه المتواصل" لهذا الحل.

المصدر: "سبوتنيك"