سوريا.. مقتل 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حماة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن 4 مواطنين قتلوا بانفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قريتي الحويز وبيوض بريف حماة.

وقالت الوكالة إن "لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل 3 مواطنين كانت تسير بالقرب من بلدة الحويز شمال سهل الغاب بريف حماة ما أدى إلى استشهادهم. وتم نقل جثامين الشهداء إلى مشفى السقيلبية الوطني".

وفي الريف الشرقي للمحافظة قتل مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في قرية بيوض في ناحية الحمرا بريف سلمية الشمالي.

المصدر: "سانا"