مياه السيول تجرف مخيمات النازحين في مأرب

جرفت مياه السيول المتدفقة بمحافظة مأرب اليمنية، مخيمات النازحين الفارين من مناطق المواجهات ضد الحوثيين، وأحدثت أضرارا في منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تغريدة على "تويتر"، إن سيلا كبيرا تدفق من وادي الخشب بمأرب، ومر بمخيم الجفينة المخصص للنازحين، أدى إلى تفجير مصدات السيول بالجفينة، ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم".

ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بمأرب لإغاثة الأسر المنكوبة.

سيل كبير نازل من وادي الخشب مرورا بمخيم الجفينة وانفجار مصدات السيول بالجفينه ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم .. نهيب بشركاء العمل الانساني بمحافظة مأرب بسرعة الاستجابة وإغاثة الأسر المنكوبة — الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - مأرب (@E_U_IDPS_MARIB) July 14, 2022

وفي محافظة المحويت، شمال شرق البلاد، جرفت مياه السيول والأمطار يوم أمس الأربعاء، العشرات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة من المحافظة، ونقلتها إلى مواقع أخرى، دون تسجيل أي خسائر بشرية، طبقا لوسائل إعلام محلية.

كما تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، أمطارا غزيرة منذ ساعات، أطلقت على إثرها قوات الدفاع المدني في المدينة، صافرات الإنذار تحذيرا للمارين وسائقي السيارات بمغادرة سائلة صنعاء القديمة.

وحذرت هيئة الأرصاد الحكومية، خلال اليومين الماضيين، من احتمال تأثر عدد من المناطق اليمنية، بشكل مباشر بمنخفض المونسون الجوي.

المصدر: وكالات