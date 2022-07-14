شيخ الأزهر يوجه بصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حافلة "حفظة القرآن"

وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب بصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حافلة "حفظة القرآن" التي غرقت مساء أمس الأربعاء بين محافظتي الدقهلية ودمياط مما أدى إلى مقتل 4 أطفال وإصابة 11.

وكانت الحافلة التي تقل الأطفال في طريق العودة إلى قرية "ليسا الجمالية" بعد المشاركة في مسابقة للقرآن. وكشفت التحريات الأولية أن الحادث، وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

#عيد_الاضحى

انقلاب أتوبيس في ترعة السلام بجوار

كمين الإسكندرية الجديدةبحافظي كتاب الله سبحانه، طلبة وطالبات من عزب الجمالية وهم عائدون من مسابقةلتحفيظ القرآن بمحافظة دمياط برأس البر

رحم الله تعالى من غرقوا وهم حاملون

لكتاب الله عز وجل، وكتب لهم أجر

الشهداء آمين يا رب العالمين pic.twitter.com/Hk18GJfgQZ — آية وحكاية هاني سليم TV (@Hany8Selim) July 13, 2022

وتقدم شيخ الأزهر بتعازيه إلى أسر ضحايا الحافلة، موجها "باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، مع توفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر".

كما كلف وفدا أزهريا رفيع المستوى بتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال الضحايا والاطمئنان على المصابين.

البقاء لله

حادث اليم

الطالبه حنين حافظ رفاعي

والطالبه تسنيم محمود رفاعي

والطالبه شيماء عبد الناصر الجمال

والطالب محمد ابراهيم جمال

اللهم اربط علي اهاليهم الصبر والسلوان،

سقوط اتوبيس ف ترعة السلام أثناء عودته من مسابقه تحفيظ القران الكريم

دعواتكم بالرحمة pic.twitter.com/ZqVKLfbDty — 🇪🇬 مصري وطني 🇪🇬 (@ha___mada) July 13, 2022

بدوره كلف محافظ الدقهلية المصرية أيمن مختار، مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، "بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في الحادث".

وقررت المحافظة صرف مساعدة بمبلغ 8000 جنيه مصري (445 دولارا أمريكيا) لكل أسرة من أسر المتوفين الأربعة، وصرف مبلغ 2000 جنيه (111 دولارا) لكل مصاب، مع تسجيل الأسر المتضررة على برنامج الدعم الحكومي للأسرة الفقيرة المعروف في مصر بـ"تكافل وكرامة".

المصدر: "اليوم السابع"