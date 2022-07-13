وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات وهمية مكثفة، وذلك بعد ساعات من خطاب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وتحذيره من استخراج النفط من حقل كاريش.

وأفادت صحيفة "الديار" اللبنانية بأن "طيران العدو يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع اصوات انفجارات في انحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها".

طيران العدو يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع اصوات انفجارات في انحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها#الديار#لبنان — Addiyar Newspaper - جريدة الديار (@AddiyarNews) July 13, 2022

وكان نصر الله قال في خطاب تلفزيوني أمس في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006 إنه "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".

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المصدر: "الديار" + RT