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تحرك عاجل في مصر بعد قتل سيدة صيدليا مصريا في السعودية

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تحرك عاجل في مصر بعد قتل سيدة صيدليا مصريا في السعودية
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أعلن الحارس القضائي لنقابة الصيادلة في مصر محمد فكري، تحركت بشكل عاجل للتواصل مع وزارة الخارجية لمعرفة ملابسات مقتل الصيدلي أحمد حاتم على يد سيدة سعودية بالرصاص أثناء عمله.

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وأوضح أن النقابة بمجرد علمها بالحادث تواصلت مع الدكتور كريم بدر حلمي، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيادلة عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس وذلك للتواصل مع الخارجية المصرية للوقوف على تفاصيل ملابسات الحادث.

وأضاف الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، أن النقابة تعمل بالتنسيق مع نقيب صيادلة المنوفية لمتابعة وصول الجثمان إلى أرض الوطن.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أن السفير طارق المليحي، القنصل العام بالرياض، أوفد على الفور مندوب القنصلية بسكاكا الكوف لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة السعودية التي أطلقت النار على المصري مما أدى إلى وفاته.

وفي صباح اليوم الأربعاء، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة المصري أحمد محمد حاتم، والذي يعمل طبيبا صيدلانيا في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت المنشورات أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص.

المصدر: القاهرة 24

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