تزامنا مع زيارة بايدن.. الرئاسة المصرية تكشف عن حديث جرى بين السيسي والملك سلمان
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى.
وتأتي المحادثة في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جولته الأولى، منذ توليه منصب الرئاسة، إلى الشرق الأوسط في الفترة من 13-16 يوليو الجاري، حيث سيزور كل من إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
المصدر: RT