رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الثلاثاء مع عدد من مؤيدي نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من ممثلي الأحزاب الليبية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء جرى في مكتب صالح في مدينة القبة، حيث تناول تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام.

ونفى مؤيدو القذافي علاقتهم بالاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأشار بليحق أن أنصار القذافي والمشاركين في الاجتماع أدانوا أعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب، مؤكدين دعمهم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي.

المصدر: بوابة الوسط