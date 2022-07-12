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الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الفيتو بشأن سوريا

أخبار العالم العربي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الفيتو بشأن سوريا
AFP Andrea RENAULT
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أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستعقد اجتماعا يوم 21 يوليو لمناقشة الفيتو الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية، بوليانا كوبياك، إن "الجمعية العامة ستجري صباح 21 يوليو مناقشات بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن يوم 8 يوليو".

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يذكر أن روسيا استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي بشأن عمل آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم 8 يوليو، واستخدمت 3 دول غربية حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي بالشأن ذاته.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس

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