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باشاغا: بعد أكثر من عقد على الإطاحة بالقذافي لا نزال نعاني من الفوضى

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باشاغا: بعد أكثر من عقد على الإطاحة بالقذافي لا نزال نعاني من الفوضى
Globallookpress
رئيس الوزراء الليبي المعين من البرلمان فتحي باشاغا
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أشار رئيس الوزراء الليبي المعين من البرلمان فتحي باشاغا إلى أن ليبيا ما زالت تعاني من الفوضى بعد عقد على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق للبلاد معمر القذافي.

وقال باشاغا في تصريح أمام البرلمان البريطاني إن "ليبيا عند مفترق طرق الآن، فبعد أكثر من عقدعلى الثورة التي أطاحت بالقذافي، وعلى الرغم من كل الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإصلاح الأوضاع داخل البلاد، لا نزال نعاني من الفوضى".

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وأضاف: "رئيس وزراء لا يملك سيطرة على الأرض (في إشارة إلى عبد الحميد الدبيبة)، ومع ذلك تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة دعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية للأسف".

 

المصدر: "سبوتنيك" 

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