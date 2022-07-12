غانتس: تصريحات نصرالله وأفعاله توفر أرضية خصبة للإرهاب الفلسطيني في لبنان وتعرض اللبنانيين للخطر

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تصريحات وأفعال" أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله "يشكل أرضية خصبة للإرهاب الفلسطيني في لبنان ويعرض اللبنانيين للخطر".

وقال غانتس في تصريح: "في الآونة الأخيرة كثف نصر الله وشخصيات بارزة أخرى في حزب الله تعاونهم مع شخصيات بارزة في حماس واتفقوا في لقاءات بينهم على سبل تعميق سيطرة حماس على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما انخرطوا خلال هذه اللقاءات في تطوير التعاون العسكري بينهما".

وأضاف أن "تصريحات نصر الله وأفعاله توفر أرضية خصبة لتطور الإرهاب الفلسطيني في لبنان، وتعرض السكان اللبنانيين للخطر".

المصدر: "يسرائيل هيوم" + "روتر.نت"