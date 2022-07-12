الرئاسة التونسية: موقع تسجيل الناخبين يتعرض إلى 1700 هجوم إلكتروني

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقع تسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.

وخلال اجتماع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، أكد سعيد ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري.

كما تم عرض الاختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع.

وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حد الآن، عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

المصدر: "موزاييك إف أم"