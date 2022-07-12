ليبيا.. الدبيبة يعزل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

أفادت مصادر ليبية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عزل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعين فتحي بن قدورة بدلا منه.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن مجلس الوزراء بالحكومة قرر تعيين مجلس إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدورة، الذي شغل سابقا منصب نائب محافظ البنك المركزي من العام 2000 حتى 2006، ومن ثم منصب محافظ البنك من 2006 حتى 2011.

كما شغل منصب المستشار الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بين عامي 2015 و2016.

وهو يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة بنك "المصرف" في دبي بدءا من العام 2018، ورئيس مجلس إدارة شركة "نور" للاستشارات في الإمارات.

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT