مصر.. الرسام الروسي صاحب الرسومات المسروقة يقاضي مذيعا مصريا في قناة تبث من تركيا

قال أحمد العطار الممثل القانوني للرسام الروسي غورغي كورسوف، صاحب اللوحات الأصلية المرسومة كجدارية في محطة مترو كلية البنات إن هناك إجراءات قانونية قام بها.

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وتابع الممثل القانوني للرسام الروسي أن موكله ليس في خصومة مع الدولة المصرية أو أي من مؤسساتها بل خصومته قائمة مع السيدة التي قامت بسرقة رسوماته ونسبها إلى نفسها، وكذلك الشركة المشغلة لمترو الأنفاق خط كلية البنات.

وأكد العطار أن الرسام غيورغي كورسوف في مداخلته مع المدعو أسامة جاويش أوضح أن الدولة المصرية وقعت ضحية للغش والخداع من السيدة التي قامت بسرقة رسوماته.

وتابع العطار أن المذيع الإخواني أسامة جاويش قام بتقديم نفسه للرسام على أنه مذيع مصري من قناة مصرية تبث من لندن، ولم يكن غيورغي يعلم بأن التواصل معه يتم من خلال قناة "مكملين"، ولا يعلم بموقفها القانوني وتصنيفها وتصنيف القائمين عليها لدى الجهات الأمنية والقضائية المصرية.

وأكد العطار أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد قناة "مكملين" والمذيع الإخواني أسامة جاويش للتلبيس على الرسام غيورغي كورسوف من خلال فرع المكتب بلندن.

وفي وقت سابق أعلن الرسام الروسي غيورغي كورسوف، صاحب اللوحات الأصلية المرسومة كجدارية في محطة مترو كلية البنات، بدء إجراءاته القانونية لمقاضاة الفنانة غادة والي، والشركة المسؤولة في مصر عن سرقة اللوحات، دون الإشارة إليه أو استئذانه.

المصدر: القاهرة 24