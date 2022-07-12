بيني غانتس يتحدث مع رئيس المخابرات المصرية عن الجنود المصريين الذين قتلوا حرقا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه تحدث مع رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، وتطرقا إلى التقارير عن حرق إسرائيل جنودا مصريين أحياء ودفنهم في مقبرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "تحدثت مساء أمس مع صديقي، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتمنيت له والشعب المصري بأسره عيد أضحى مباركا".

وأضاف غانتس: "وفي ضوء الحديث حول موضوع قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب الـ67، والذي أثير مؤخرا، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على ذلك والنظر في الموضوع".

وأردف: "خلال الحديث شكرت اللواء كامل على مساهمته في الشراكة الهامة، وعلى الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها ركنا أساسيا من أركان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفقنا على أن نستمر في التواصل الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية..كما وأعربنا عن أملنا بأن نلتقي قريبا".

وكانت الأخبار التي نشرتها الصحافة العبرية عن مقبرة جماعية قرب اللطرون لمقاتلي الكوماندوز المصريين الذين قتلوا في حرب عام 1967 قد أثارت ضجة كبيرة في مصر وإسرائيل، تواصل على إثرها القادة.

المصدر: RT