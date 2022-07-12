بنيامين نتنياهو يشكر الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

تعهد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة، بإبرام "اتفاقيات سلام كاملة" مع السعودية في حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.

إقرأ المزيد

وقال بينيامين نتانياهو:"إذا انتخبت مرة أخرى لقيادة إسرائيل، فإنني أعتزم التوقيع على معاهدة سلام شاملة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى"، مضيفا أن القيام بذلك "سيقربنا من نهاية الصراع العربي الإسرائيلي".

وقال نتنياهو إن "اتفاقات إبراهيم الموقعة خلال فترة ولايته جلبت بالفعل شرق أوسط جديد".

كما شكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على ما اسماه"مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".

אם אשוב בשליחותכם להנהיג את מדינת ישראל, אני מתכוון להביא הסכמי שלום מלאים עם ערב הסעודית וגם עם מדינות ערביות נוספות. pic.twitter.com/dq4TErFczR — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 11, 2022

المصدر: "يسرائيل هيوم"