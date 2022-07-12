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بنيامين نتنياهو يشكر الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

بنيامين نتنياهو يشكر الأمير محمد بن سلمان (فيديو)
AP
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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تعهد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة، بإبرام "اتفاقيات سلام كاملة" مع السعودية في حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.

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وقال بينيامين نتانياهو:"إذا انتخبت مرة أخرى لقيادة إسرائيل، فإنني أعتزم التوقيع على معاهدة سلام شاملة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى"، مضيفا أن القيام بذلك "سيقربنا من نهاية الصراع العربي الإسرائيلي".

وقال نتنياهو إن "اتفاقات إبراهيم الموقعة خلال فترة ولايته جلبت بالفعل شرق أوسط جديد".

كما شكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،  على ما اسماه"مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".

المصدر: "يسرائيل هيوم"

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