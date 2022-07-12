"مكان": فرنسا بلغت لبنان أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تصب في مصلحة بيروت

دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، مجلس الأمن إلى التدخل عقب اطلاق "حزب الله" مسيرات باتجاه حقل كاريش، مؤكدا أن إسرائيل ستتخذ جميع الاجراءات للدفاع عن بنيتها التحتية.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أكد غلعاد أردان في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أن "إطلاق المسيرات هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الأمر "استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة"، حيث أكد "وجوب أن تستنكره الأسرة الدولية بشدة".

ووفق "مكان"، أفيد بأن "جهات فرنسية رسمية نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى لبنان مفادها أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تصب في خانة مصلحة بيروت، وأن الأعمال الاستفزازية كإطلاق المسيرات قد تمس بعملية التحاور".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يصل الأسبوع الجاري الوسيط الأمريكي الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، ليجتمع مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وأعضاء طاقم التفاوض".

هذا وأعربت مصادر كبيرة في إسرائيل عن تفاؤلها بتحقيق تقدم في المفاوضات، وفق ما ذكرت "مكان".

المصدر: "مكان"