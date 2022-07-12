 
مباشر

ليبيا.. اللواء "444 قتال" يحرر عددا من المختطفين من الجنسية البنغلاديشية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اللواء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tejo

في عملية خاطفة لمفارزِ الجيش الليبي باللواء "444 قتال"، تم تحرير 110 مخطوفين من الجنسية البنغلادشية كانوا قد تعرضوا في وقت سابق لشتى صنوف التعذيب والابتزاز.

أما العصابة الخاطفة فكانت من بني جلدة المخطوفين وعدد أفرادها 9 أشخاص، بالتعاون مع شخصين ليبيين، وكانوا يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكار عدة، ومن ثم يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع فدية مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف دينار مقابل إطلاق صراح كل فرد.

واتخذت السلطات الليبية في حقهم جميع الإجراءات القانونية وستتم إحالتهم لجهات الإختصاص. 

ليبيا.. اللواء

ليبيا.. اللواء

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا