مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار بشأن إدخال المساعدات لسوريا الثلاثاء

أفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع القرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر للصحفيين أن التصويت سيجري عند الساعة 9:00 صباح الثلاثاء 12 يوليو بتوقيت نيويورك (16:00 بتوقيت موسكو).

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وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح في وقت سابق عن توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن مشروع القرار، مشيرا إلى أن المشروع مبني على المشروع الروسي السابق الذي رفضته الدول الغربية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن في وقت سابق من الاتفاق على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بهذا الصدد، ورفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي.

المصدر: تاس