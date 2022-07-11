إعلام إسرائيلي: المقترح الأمريكي حول التحالف الدفاعي الإقليمي لن يدخل حيز التنفيذ

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بأن المقترح الأمريكي حول إنشاء تحالف دفاعي إقليمي بين إسرائيلي ودول عربية بوجه إيران لن يدخل حيز التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار تشكيكهم "بالفوائد التي يمكن أن يحققها مشروع التحالف الدفاعي الإقليمي"، فيما أشار بعضهم إلى أن "العيوب الكامنة فيه تفوق مزاياه".

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن دخول هذا التحالف غير المسبوق حيز التنفيذ بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع، تزامنا مع الزيارة التاريخية التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت مصادر سياسية للصحيفة إلى أن "النموذج المفضل لدى دول الخليج هو مواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل بطرق غير رسمية، ناهيك عن أن السعودية ليست مستعدة بعد لإقامة تحالف دفاعي رسمي مع إسرائيل، حتى بغض النظر عن علاقاتها مع إيران".

المصدر: I24