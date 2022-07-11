شقيقة نيرة أشرف تتلقى تهديدات بالقتل

كشف أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل في مصر، أن ابنته الأخرى هدير تتلقى تهديدات بالقتل عبر "فيسبوك" من قبل شخص مجهول.

وأفاد بأنه تقدم ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بعد أن تلقت ابنته هدير من حساب لشخص يدعى "عمر" رسائل سب وتوعد بأن تلقى نفس مصير شقيقتها نيرة، دون وجود سابق معرفة به، مشيرا إلى أن الأسرة تتعرض لكثير من التهديدات وتشويه السمعة منذ الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت هدير شقيقه نيرة نشرت عبر صفحتها على "فيسبوك": "من يجد مبررا للقتل مثله مثل الإرهابي الذي يفجر كنيسة ويقول هم يستحقون الموت؟ من أنت لتحكم عليهم؟ من أنت لتحاسب بشرا مثلك؟ من أنت لتقتل مؤمنا أو غير مؤمن؟ القتل محرم في جميع الأديان".

المصدر: "مصراوي"