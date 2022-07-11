قيس سعيّد ينبه من عمليات اختراق التسجيل للاستفتاء

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روق بوعسكر، مؤكدا ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه لمحاولات اختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

وقال سعيد إن "ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الجاري"، مشيرا إلى أن "إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام".

وشدد على أنه "لا بد من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجددا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية".

المصدر: RT